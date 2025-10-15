«Не подаёт признаков». Фриц — о возможном завершении карьеры Джоковича

Финалист US Open — 2024, четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц считает, что 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович не собирается завершать карьеру в ближайшее время.

«Он, по сути, не подаёт особых признаков того, что он замедляется. У него, конечно же, был отличный год, он дошёл до полуфиналов на всех турнирах «Большого шлема». Трудно даже думать о том, что он скоро завершит карьеру или устанет от всего, когда он играет так хорошо», — приводит слова Фрица Tennis365.

С 15 по 18 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт выставочный турнир Six Kings Slam, на котором сыграют немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас, американец Тейлор Фриц, итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас и серб Новак Джокович.