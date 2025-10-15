Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Елена Рыбакина побывала в древнекитайской деревне

Фото: Елена Рыбакина побывала в древнекитайской деревне
Елена Рыбакина
Комментарии

Казахстанская теннисистка девятая ракетка мира Елена Рыбакина посетила древнекитайскую деревню Зоматанг. В социальных сетях появились фотографии спортсменки в национальном наряде.

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: WTA

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: WTA

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: WTA

Ранее Рыбакина в 1/4 финала «тысячника» в Ухане уступила белорусской теннисистке Арине Соболенко со счётом 3:6, 3:6. За время той встречи казахстанская спортсменка выполнила шесть подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из трёх возможных.

16 октября Елена Рыбакина начнёт свой путь на турнире категории WTA-500 в Нинбо, где во втором круге встретится с представительницей Украины Даяной Ястремской (30-я строчка рейтинга).

Материалы по теме
Фото
Арина Соболенко поделилась яркими фотографиями из Гонконга
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android