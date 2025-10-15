Фото: Елена Рыбакина побывала в древнекитайской деревне

Казахстанская теннисистка девятая ракетка мира Елена Рыбакина посетила древнекитайскую деревню Зоматанг. В социальных сетях появились фотографии спортсменки в национальном наряде.

Елена Рыбакина Фото: WTA

Ранее Рыбакина в 1/4 финала «тысячника» в Ухане уступила белорусской теннисистке Арине Соболенко со счётом 3:6, 3:6. За время той встречи казахстанская спортсменка выполнила шесть подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из трёх возможных.

16 октября Елена Рыбакина начнёт свой путь на турнире категории WTA-500 в Нинбо, где во втором круге встретится с представительницей Украины Даяной Ястремской (30-я строчка рейтинга).