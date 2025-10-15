Фриц — о Six Kings Slam: прекрасно, когда лучшие игроки мира соревнуются друг с другом

Финалист US Open — 2024, четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц поделился мнением о выставочном турнире Six Kings Slam, отметив, что считает его отличным соревнованием, в котором принимают участие сильнейшие теннисисты мира.

«Я думаю, что это отличное мероприятие. Как и Кубок Лэйвера, когда лучшие игроки мира соревнуются друг с другом — это прекрасно. Единственная проблема в том, что календарь уже и так чрезвычайно насыщен. Поэтому приходится выбирать между этими интересными событиями и тем, насколько плотен уже сам тур. Это сложная часть», – приводит слова Фрица Tennis 365.

Six Kings Slam проходит с 15 по 18 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В 2025 году в турнире принимают участие американец Тейлор Фриц, испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас, серб Новак Джокович и немец Александр Зверев.