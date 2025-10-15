Скидки
Тренер Карена Хачанова Евгений Донской высказался об особенности адаптации на высокогорье

Перед стартом на турнире Almaty Open — 2025 Карена Хачанова его наставник Евгений Донской рассказал об особенности адаптации на высокогорье.

— Тут же высокогорье. Как вы к нему готовились? И похоже ли тут по обстановке, допустим, на Мадрид?
— Подготовиться, конечно, к высокогорью очень сложно, пока ты сюда не приехал и здесь уже не готовишься. То есть, по сути, можно сказать, что у нас сейчас эта подготовка к высокогорью только пошла. Хотя здесь, кстати, и не так много метров (по официальным данным, около 800 м. — Прим. «Чемпионата»). Но мы знали, что ожидать, были здесь в прошлом году. И было, конечно, не так просто. Мы, кстати, тогда играли с одними «подавалами», было очень сложно принять мяч, однако как-то справлялись. Поэтому сейчас тоже настраиваемся на непростой матч. Хотя у нас там, конечно, потенциально два разных соперника по стилю [Ян-Леннард Штруфф или Маккензи Макдональд]. Но в любом случае очень важно — это приём и, конечно, держать свою подачу.

Так что, в принципе, всё и так понятно. Нужно просто «прибиться», и для этого нужно время. А с высокогорьем такая интересная история. Иногда бывает так, что в первый день приезжаешь, ожидаешь, что тебе сейчас будет тяжело чувствовать мяч. И ты его вдруг сразу чувствуешь, потому что у тебя были эти ожидания, ты такой: «Окей». И контролируешь. И на следующий день думаешь: «О, классно! Я же вчера чувствовал». Вот мы даже с Кареном это обсуждали. А второй день начинаешь, как будто ты свободно играешь, как будто на обычном корте, не на высокогорье. И вот тут мяч как раз начинает улетать. Это очень прикольно. Я говорю: «Так, давай обратно. Как будто это первый день. Мы ожидаем, что будет тяжело контролировать мяч». И в понедельник во время второй тренировки как раз мы пытались всё это поймать. Так что невозможно подготовиться на 100%. Это надо приезжать сюда, наверное, за 10 дней тогда. А так мы делаем просто всё возможное. По-другому никак, — сказал Донской в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

