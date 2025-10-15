Янник Ханфман вышел во второй круг турнира в Брюсселе, где сыграет с Музетти

139-я ракетка мира немецкий теннисист Янник Ханфман вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Брюсселе (Бельгия), который проходит с 13 по 19 октября. В матче первого круга он одолел 74-ю ракетку мира итальянца Маттео Арнальди. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:4, 6:4.

Встреча теннисистов продолжалась 2 часа 30 минут. За это время Ханфман выполнил 16 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Арнальди 11 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге турнира категории ATP-250 в Брюсселе Ханфман сразится с итальянцем Лоренцо Музетти, который является первым сеянным.