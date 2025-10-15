Скидки
Теннис

Янник Ханфман — Маттео Арнальди, результат матча 15 октября 2025, счет 2:1, 1-й круг турнира в Брюсселе

Янник Ханфман вышел во второй круг турнира в Брюсселе, где сыграет с Музетти
Комментарии

139-я ракетка мира немецкий теннисист Янник Ханфман вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Брюсселе (Бельгия), который проходит с 13 по 19 октября. В матче первого круга он одолел 74-ю ракетку мира итальянца Маттео Арнальди. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:4, 6:4.

Брюссель. 1-й круг
15 октября 2025, среда. 14:40 МСК
Янник Ханфман
139
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		6 6
7 7 		4 4
         
Маттео Арнальди
74
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

Встреча теннисистов продолжалась 2 часа 30 минут. За это время Ханфман выполнил 16 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Арнальди 11 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге турнира категории ATP-250 в Брюсселе Ханфман сразится с итальянцем Лоренцо Музетти, который является первым сеянным.

