«Пока всё работает хорошо». Медведев — о сотрудничестве с Томасом Юханссоном

«Пока всё работает хорошо». Медведев — о сотрудничестве с Томасом Юханссоном
Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как в последние недели проходит его работа со шведским тренером Томасом Юханссоном.

— Как проходит ваша работа с Томасом Юханссоном за последние несколько недель?
— Да, это только начало, но пока всё идёт хорошо. Мы получили хорошие результаты в Китае. Когда вы начинаете играть лучше, вы хотите играть больше. Я знаю, как играть больше, но это процесс шаг за шагом. Об этом не так легко судить, потому что это турниры. У нас была неделя тренировок в Монако, а потом турниры пошли за турнирами. Так что у нас не было времени делать что-то большое. Однако пока всё работает хорошо. Так что посмотрим, как это будет дальше, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Даниил Медведев и Томас Юханссон начали сотрудничество в сентябре 2025 года. Ранее российский теннисист 10 лет тренировался под руководством француза Жиля Сервара.

