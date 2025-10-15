Медведев — об условиях игры в Алма-Ате: внешний воздух не поступает, должно быть комфортно

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о том, как проходит его адаптация к климату Казахстана после перелёта из Шанхая (Китай). Медведев принимает участие в розыгрыше турнира в Алма-Ате.

— У вас был хороший результат в Шанхае, где вы играли в очень тяжёлых и влажных условиях, а теперь вы играете здесь, где гораздо более холодно. Как вы адаптируетесь?

— Здесь явно будет легче. В Шанхае, вы видели и по другим игрокам, что это был один из самых жёстких турниров в этом плане. Здесь центральный корт большой и закрытый, так что внешний воздух не поступает, так что должно быть довольно комфортно. Так что здесь, безусловно, будет легче физически. И, как я уже сказал, у нас было только несколько дней. Мы готовимся, и вы увидите, как это будет завтра,, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Турнир АТР-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Карен Хачанов.