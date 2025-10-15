«Просто бешено болела голова». Донской — о переживаниях во время матчей Хачанова

Перед стартом на турнире Almaty Open — 2025 Карена Хачанова его наставник Евгений Донской рассказал о своих переживаниях во время матчей подопечного.

— Как раз год назад вы начали сотрудничество с Кареном. Это был ваш первый совместный турнир. Что за это время ты как тренер узнал такого, что тогда не ожидал? Какие-то такие детали, которые как игрок со стороны видел по-другому?

— Да, есть, например, такое интересное замечание. Я точно заметил за собой такое… Это, конечно, больше не про теннис, а про психологическую какую-то историю. Мне тяжелее смотреть, я даже ещё больше нервничаю, чем когда играл сам. То есть, наверное, потому что, когда ты играешь, то хоть что-то контролировать можешь. А здесь ничего не контролируешь, ты так хочешь, чтобы всё у него сложилось! Помню эти матчи на Уимблдоне. У меня реально, вот без шуток, просто бешено болела голова. После этих безумных пятисетовых матчей с Боржешем, с этим Мотизуки. Эти матчи меня просто убивали. Мне там даже некоторые говорили: «Глоток вина хотя бы сделай — может, тебе поможет». А я просто вообще не пью и думаю: «Блин, может, и правда начать ради такого случая?» Это шутка, конечно. А если серьёзно, то прям очень сильно болела голова. Вот этого я не ожидал, честно, как тренер.

А с точки зрения самой специфики тренерской работы удивляют некоторые моменты, которые мне почему-то казалось, что на таком уровне не придётся подсказывать. Там, допустим, про выход к сетке иногда. Я думал, что, наоборот, сейчас буду смотреть и в каком-то плане даже учиться… Хотя так и есть: я учусь — у тренера, у того же Ведрана [Мартича — давнего наставника Карена Хачанова], у Педро, нашего испанца. Получается, меня чуть-чуть удивило, что всё равно тут идёт примерно та же работа, но на другом уровне, естественно.

У меня, конечно, уровень был пониже, однако я помню, что мне примерно так же нужно было концентрироваться на каких-то таких же вещах. Конечно, каждый игрок разный. Для Карена важны подача, агрессивный теннис в целом. А для меня, может быть, где-то надо было прибавлять больше в движении, чтобы можно было защищаться. Так что этот момент меня удивил, даже немножко интересно стало.

А про нервы. Меня самого удивило, что я очень сильно переживаю за эти матчи. И даже Ведран мне сказал, что придётся научиться попроще к этому относиться, а то так долго не проживёшь, — сказал Донской в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.