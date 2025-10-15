Медведев рассказал, почему решил играть турнир в Алма-Ате вместо участия в Six Kings Slam

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему решил отказаться принимать участие в выставочном турнире Six Kings Slam, а вместо этого поехал играть на турнир в Алма-Ате (Казахстан).

— Я знаю, что вас пригласили на выставочный турнир Six Kings Slam, но вы отказались, несмотря на то что призовые там под $ 1,5 млн каждому участнику. Вопрос — почему? Кстати, Циципас тоже был заявлен в Казахстане, однако отказался и сразу полетел в Саудовскую Аравию.

— Ну там намного всё сложнее. Там, во-первых, конечно, насколько я знаю, не $ 1,5 млн каждому. Зависит от разных вариантов. Но я сильно упал в рейтинге, поэтому, в принципе, понимал, что меня туда изначально не пригласят. Приглашают шесть лучших. Ведь в прошлом году сделали исключение только для Рафы. Ну а я заявился в Казахстан. И если я заявился, то я играю. Скажем так, если я с кем-то договорился, то я держу слово. Поэтому я здесь и ни о чём не жалею. Плюс тоже рейтинг, надо здесь набирать очки, игру в официальных матчах. Поэтому постараюсь показать хороший теннис, – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Six Kings Slam проходит с 15 по 18 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В 2025 году в турнире принимают участие американец Тейлор Фриц, испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас, серб Новак Джокович и немец Александр Зверев.