Медведев — об Александре Бублике: он неудобный соперник для всех

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, считает ли он неудобным соперником представителя Казахстана Александра Бублика.

— В одном из недавних интервью Александр Бублик заявил, что вы для него самый неудобный соперник и что вы снитесь ему в кошмарах. А какой Александр соперник для вас лично?

— Ну я бы сказал так. У меня были и неудобнее, но Саша в любом случае может играть в хороший теннис. В Галле в этом году он меня победил в финале. При том что я, в принципе, играл неплохо. Он может очень хорошо подавать, укороченные, с лёта пробивать, естественно. Поэтому с ним играть тяжело, и, в принципе, наверное, все матчи, которые мы за последние года три провели, были относительно близкие. В любом случае он неудобный соперник для всех. Но я думаю, что всё-таки самый неудобный сейчас для него — это Синнер. Поэтому, если он так сказал, то, наверное, это комплимент, – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Даниил Медведев и Александр Бублик провели восемь очных встреч, россиянин ведёт в этом противостоянии со счётом 7-1. В текущем сезоне теннисисты встречались один раз на травяном турнире в Гаале (Германия). Победу со счётом 6:3, 7:6 (7:4) одержал Бублик.