Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев — об Александре Бублике: он неудобный соперник для всех

Медведев — об Александре Бублике: он неудобный соперник для всех
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, считает ли он неудобным соперником представителя Казахстана Александра Бублика.

— В одном из недавних интервью Александр Бублик заявил, что вы для него самый неудобный соперник и что вы снитесь ему в кошмарах. А какой Александр соперник для вас лично?
— Ну я бы сказал так. У меня были и неудобнее, но Саша в любом случае может играть в хороший теннис. В Галле в этом году он меня победил в финале. При том что я, в принципе, играл неплохо. Он может очень хорошо подавать, укороченные, с лёта пробивать, естественно. Поэтому с ним играть тяжело, и, в принципе, наверное, все матчи, которые мы за последние года три провели, были относительно близкие. В любом случае он неудобный соперник для всех. Но я думаю, что всё-таки самый неудобный сейчас для него — это Синнер. Поэтому, если он так сказал, то, наверное, это комплимент, – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Даниил Медведев и Александр Бублик провели восемь очных встреч, россиянин ведёт в этом противостоянии со счётом 7-1. В текущем сезоне теннисисты встречались один раз на травяном турнире в Гаале (Германия). Победу со счётом 6:3, 7:6 (7:4) одержал Бублик.

Материалы по теме
«В Шанхае простудился, но сейчас уже лучше». Откровенный Медведев перед стартом Алма-Аты
Эксклюзив
«В Шанхае простудился, но сейчас уже лучше». Откровенный Медведев перед стартом Алма-Аты
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android