Донской — об опыте комментирования матчей: как будто бы стал чуть больше видеть

Перед стартом на турнире Almaty Open — 2025 Карена Хачанова его наставник Евгений Донской рассказал о своём опыте работы в роли комментатора.

— У тебя ещё есть другой опыт — комментирования. Ты смотрел подробно матчи, разбирал эпизоды. И эти навыки из комментаторской работы тебе в тренерстве сейчас помогают?

— Кстати, да. Это можно отнести и к предыдущему вопросу. Прямо сейчас, когда мне нужно для кого-то разложить игрока, я как будто бы стал чуть больше видеть и, наверное, больше бы мог увидеть для себя. То есть, если я раньше сам для себя разбирал игрока, чтобы на следующий день с ним играть, у меня как-то было всё более поверхностно. Здесь я прям чувствую, что могу чуть глубже к этому подойти. Я не знаю, почему так произошло. Может быть, просто пришёл этот опыт какой-то. Потому что иногда, когда играл уже на «челленджерах» или даже на уровне ATP, я уже встречался с этим игроком и шёл от своих инстинктивных каких-то моментов, от интуиции, наверное. Образно: я помню, что у него слева похуже – и давай ему туда давить. А здесь всё равно к каждому матчу подходишь на 100%. Ты хочешь сделать свою работу максимально хорошо. И поэтому видишь много других вещей в других игроках. Это очень интересно. Я, допустим, сейчас в Карене вижу много того, что, наверное, мне бы как игроку против него помогло очень сильно.

То есть я его тренирую и знаю, что ему нравится или не нравится. И я знаю, что если мы с ним играем розыгрыш, то чувствую, что могу создать ему проблему. Прямо такая возникает цель — специально в это слабое место давить, чтобы он это в каком-то плане тренировал. И это тоже интересно. Когда играл с ним [во время карьеры], у меня этого вообще не было. Я даже не видел этого всего, не то что сейчас, когда начал его разбирать. Ну и, конечно, сейчас его же вижу гораздо чаще. Так что вот такая интересная вещь, — сказал Донской в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.