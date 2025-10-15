Скидки
«Конечно, отличается». Медведев — о схожести своей игры с Риндеркнешем

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, считает ли он игру француза Артура Риндеркнеша похожей на свою. Медведев уступил в полуфинале «Мастерса» в Шанхае Риндеркнешу со счётом 6:4, 2:6, 4:6.

Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 14:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
4 		6 6
         
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

— Вопрос про ваш полуфинал Шанхая. Вы когда-нибудь замечали, что стиль Артура Риндеркнеша в чём-то напоминает вашу глубину, темп, защиту? Почувствовали ли вы это на себе, когда играли?
— Ну, может, если судить по ударам, скажем так, в каком-то смысле, может, даже техникой немножко и плоскости ударов, то возможно. Потому что сама игра, конечно, отличается. То есть у него именно игра нацелена на, скажем так… Это называется «плюс один». То есть следует приём и постараться сразу забить подачу. Я, конечно, никогда этим не отличался, но, когда для своей подачи я стараюсь делать приём, я, конечно, играю по-другому. Поэтому не могу такого сказать. Я говорил уже, что в Шанхае во время матчей там усердно включал режим «выжить». Конечно, постараться выиграть, но и со включённым режимом «выжить». И в принципе, в нашем матче то же самое было. И он был очень, в конце концов, уставший. Как и я. Он смог лучше с этим совладать. Так что по игре мне тяжело сказать. А вот удары где-то, может быть, и похожи, – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

