Мирра Андреева завершила выступление на турнире в Нинбо, уступив 219-й ракетке мира

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Во втором круге она проиграла 219-й ракетке мира китаянке Чжу Линь. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 2:6.

Встреча теннисисток продолжалась 2 часа и 17 минут. За это время Андреева подала четыре эйса, допустила 12 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Линь два эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15 заработанных.

В следующем круге Чжу Линь встретится с россиянкой Дианой Шнайдер. Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. В прошлогоднем финале австралийка Дарья Касаткина обыграла Мирру Андрееву.