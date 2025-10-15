Медведев: я ко всем судьям отношусь максимально позитивно — они все крутые!

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём отношении к судьям на вышке, отметив, что на корте ведёт себя эмоционально и из-за этого получает предупреждения.

— Учитывая ваши частые общения с судьями, если у вас была бы возможность, какие бы изменения вы бы сделали, чтобы улучшить отношения между игроком и арбитром на вышке?

— Да, в Шанхае после Пекина была история, когда мне дали предупреждение. Меня спрашивали, как ты к этому судье относишься? Однако мне кажется, что, когда я не на корте, я ко всем судьям отношусь максимально позитивно — они все крутые! Я их всех люблю и на корте, но по-другому. Потому что там эмоции, там, где-то мне кажется, что я становлюсь, наверное, больше футболистом, а не теннисистом. Там, когда жёлтую карточку показывают, а человек ногу чуть ли не сломал кому-то, он всё равно кричит, что там фола не было. Со мной примерно то же самое. То есть, возможно, где-то в чём-то я и виноват. Но я судье всё равно говорю, что виноват был он. Так уже сложилось.

Однако всё равно где-то хочется больше прозрачности в правилах, потому что, допустим, мне опять же в Шанхае дали предупреждение за затяжку времени. А я самый быстрый игрок в туре, мне кажется, на своей подаче. Один раз я там что-то задержался, мне сразу выписали предупреждение. А я каждый матч так стою и жду, пока люди будут готовы принимать мою подачу. Каждый матч я готов подавать и постоянно кого-то жду. А тут мне вдруг дают. Вот это, конечно, меня выбесило. То есть только если прозрачность в правилах, но, с другой стороны, тяжело, потому что есть элемент субъективности. А вдруг если всё изменится, то будет хуже. Так что там вообще уже ничего не понятно, – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.