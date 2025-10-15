18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева потерпела третье поражение подряд. Сегодня, 15 октября, она не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Во втором круге Мирра проиграла 219-й ракетке мира китаянке Чжу Линь со счётом 6:4, 3:6, 2:6.

Ранее Мирра Андреева уступила 57-й ракетке мира немке Лауре Зигемунд на турнире WTA-1000 в Ухане (Китай), а также представительнице Великобритании Сонай Картал на соревнованиях в Пекине (Китай).

В следующем круге Чжу Линь встретится с россиянкой Дианой Шнайдер. Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. В прошлогоднем финале австралийка Дарья Касаткина одолела Мирру Андрееву.