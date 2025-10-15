Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева потерпела третье поражение подряд

Мирра Андреева потерпела третье поражение подряд
Комментарии

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева потерпела третье поражение подряд. Сегодня, 15 октября, она не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Во втором круге Мирра проиграла 219-й ракетке мира китаянке Чжу Линь со счётом 6:4, 3:6, 2:6.

Нинбо. 2-й круг
15 октября 2025, среда. 16:20 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
4 		6 6
         
Чжу Линь
219
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь

Ранее Мирра Андреева уступила 57-й ракетке мира немке Лауре Зигемунд на турнире WTA-1000 в Ухане (Китай), а также представительнице Великобритании Сонай Картал на соревнованиях в Пекине (Китай).

В следующем круге Чжу Линь встретится с россиянкой Дианой Шнайдер. Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. В прошлогоднем финале австралийка Дарья Касаткина одолела Мирру Андрееву.

Материалы по теме
Мирра сенсационно проиграла 219-й ракетке. Андреева сорвала дерби со Шнайдер в 1/4 финала
Мирра сенсационно проиграла 219-й ракетке. Андреева сорвала дерби со Шнайдер в 1/4 финала
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android