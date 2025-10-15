«Лодыжка в порядке, восстанавливается неплохо». Алькарас — о растяжении ноги

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о состоянии своей ноги. Ранее Алькарас снялся с «Мастерса» в Шанхае, после того как получил повреждение в матче первого круга турнира в Токио с аргентинцем Себастьяном Баэсом.
— Как сейчас себя чувствует левая лодыжка? Всё ещё болит?
— Лодыжка в порядке, восстанавливается неплохо, насколько это возможно. Это было растяжение второй степени, и без большого периода отдыха оно, естественно, заживает чуть дольше. Возможно, я всё ещё играю не с болью, но с небольшими сомнениями — они уходят не сразу. Однако мы хорошо работаем, и лодыжка меня уважает.
— Будете играть с бинтом?
— Да, я буду играть с повязкой. Я пока не чувствую себя полностью уверенно, чтобы проводить серьёзные встречи без неё, – приводит слова Алькараса Marca.
