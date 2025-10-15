Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Лодыжка в порядке, восстанавливается неплохо». Алькарас — о растяжении ноги

«Лодыжка в порядке, восстанавливается неплохо». Алькарас — о растяжении ноги
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о состоянии своей ноги. Ранее Алькарас снялся с «Мастерса» в Шанхае, после того как получил повреждение в матче первого круга турнира в Токио с аргентинцем Себастьяном Баэсом.

Токио (м). 1-й круг
25 сентября 2025, четверг. 12:20 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

— Как сейчас себя чувствует левая лодыжка? Всё ещё болит?
— Лодыжка в порядке, восстанавливается неплохо, насколько это возможно. Это было растяжение второй степени, и без большого периода отдыха оно, естественно, заживает чуть дольше. Возможно, я всё ещё играю не с болью, но с небольшими сомнениями — они уходят не сразу. Однако мы хорошо работаем, и лодыжка меня уважает.

— Будете играть с бинтом?
— Да, я буду играть с повязкой. Я пока не чувствую себя полностью уверенно, чтобы проводить серьёзные встречи без неё, – приводит слова Алькараса Marca.

Материалы по теме
Карлос Алькарас рассказал, часто ли летает на турниры бизнес-классом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android