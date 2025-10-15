Скидки
«Надеюсь, встретимся в финале». Алькарас — о возможном матче с Синнером на Six Kings Slam

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о потенциальной встрече с итальянцем Янником Синнером на выставочном турнире Six Kings Slam – 2026, отметив при этом, что победа на соревнованиях будет иметь для него психологическое значение. Теннисисты могут сыграть друг с другом в финале соревнований.

— Вы можете встретиться в финале с Янником Синнером. Это неофициальный поединок, но будет ли он иметь значение с точки зрения вашего соперничества?
— Кто знает. Ему нужно выиграть два матча, а мне – один. Надеюсь, встретимся в финале. Хотя это неофициальный турнир, мы всё равно играем так, будто он официальный. С психологической точки зрения победа здесь может иметь значение, – приводит слова Алькараса Marca.

Six Kings Slam проходит с 15 по 18 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В 2025 году в турнире принимают участие американец Тейлор Фриц, испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас, серб Новак Джокович и немец Александр Зверев.

