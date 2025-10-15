Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас рассказал, в случае победы на каком турнире он сделает себе татуировку

Алькарас рассказал, в случае победы на каком турнире он сделает себе татуировку
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, в случае победы на каком турнире он сделает себе татуировку. Ранее Алькарас признался, что собирается набить татуировку в честь победы на US Open – 2025.

— Вы уже знаете, когда сделаете татуировку с мостом Queen’s и статуей Свободы?
— У меня уже есть дата моего первого US Open, набитая на трицепсе, так что новая татуировка будет рядом, возможно, в конце года.

— Победа на Итоговом турнире АТР в Турине заслуживает ещё одной татуировки?
— Над этим я подумаю. Честно говоря, это не в моих планах. Я бы предпочёл сделать татуировку, если выиграю Кубок Дэвиса, а не Итоговый турнир, – приводит слова Алькараса Marca.

Материалы по теме
«Надеюсь, встретимся в финале». Алькарас — о возможном матче с Синнером на Six Kings Slam
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android