Алькарас рассказал, в случае победы на каком турнире он сделает себе татуировку

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, в случае победы на каком турнире он сделает себе татуировку. Ранее Алькарас признался, что собирается набить татуировку в честь победы на US Open – 2025.

— Вы уже знаете, когда сделаете татуировку с мостом Queen’s и статуей Свободы?

— У меня уже есть дата моего первого US Open, набитая на трицепсе, так что новая татуировка будет рядом, возможно, в конце года.

— Победа на Итоговом турнире АТР в Турине заслуживает ещё одной татуировки?

— Над этим я подумаю. Честно говоря, это не в моих планах. Я бы предпочёл сделать татуировку, если выиграю Кубок Дэвиса, а не Итоговый турнир, – приводит слова Алькараса Marca.