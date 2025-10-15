Донской рассказал, где живёт и чем занимается его товарищ по сборной Андрей Кузнецов

Бывшая 65-я ракетка мира Евгений Донской рассказал о дружбе с Андреем Кузнецовым. теннисисты вместе выступали за сборную России.

— Кстати, на каком-то этапе твоей карьеры игрока тебе примерно по такой же схеме помогал в качестве тренера Андрей Кузнецов — твой друг и товарищ по сборной России. Как у него сейчас дела? Поддерживаете с ним связь?

— Ой, да! Мы с ним очень хорошо дружим, у него всё отлично, он живёт в Марбелье, они вдвоем с Дашей воспитывают двух прекрасных детей. Для одного из них я являюсь крёстным — Данька́. Они вообще суперклассные ребята, ну а с такими родителями по-другому не может быть. Он с кем-то уже работает там в Марбелье, но, честно, не могу сказать — с кем. Думаю, это легче с ним самим связаться. Да, он поработал с Ромой [Сафиуллиным], они уже расстались, и с тех пор он пока в Марбелье. Я думаю, что он прекрасно себя чувствует, в том смысле, что сейчас с семьёй, — сказал Донской в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.