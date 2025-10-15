Чжу Линь впервые с 2023 года обыграла соперницу из топ-10 мирового рейтинга
219-я ракетка мира китаянка Чжу Линь впервые с 2023 года обыграла соперницу из топ-10 мирового рейтинга WTA. Сегодня, 15 октября, в матче второго круга турнира WTA-500 в Нинбо (Китай) она одолела шестую ракетку мира россиянку Мирру Андрееву. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2.
Нинбо. 2-й круг
15 октября 2025, среда. 16:20 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|2
|
|6
|6
219
Чжу Линь
Ч. Линь
В следующем круге Чжу Линь встретится с россиянкой Дианой Шнайдер. Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. В прошлогоднем финале австралийка Дарья Касаткина победила Мирру Андрееву.
Отметим, Мирра Андреева потерпела третье поражение подряд. Ранее она уступила 57-й ракетке мира немке Лауре Зигемунд на турнире WTA-1000 в Ухане (Китай), а также представительнице Великобритании Сонай Картал на соревнованиях в Пекине (Китай).
