Чжу Линь впервые с 2023 года обыграла соперницу из топ-10 мирового рейтинга

219-я ракетка мира китаянка Чжу Линь впервые с 2023 года обыграла соперницу из топ-10 мирового рейтинга WTA. Сегодня, 15 октября, в матче второго круга турнира WTA-500 в Нинбо (Китай) она одолела шестую ракетку мира россиянку Мирру Андрееву. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

В следующем круге Чжу Линь встретится с россиянкой Дианой Шнайдер. Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. В прошлогоднем финале австралийка Дарья Касаткина победила Мирру Андрееву.

Отметим, Мирра Андреева потерпела третье поражение подряд. Ранее она уступила 57-й ракетке мира немке Лауре Зигемунд на турнире WTA-1000 в Ухане (Китай), а также представительнице Великобритании Сонай Картал на соревнованиях в Пекине (Китай).