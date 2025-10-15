Себастьян Корда с трудом вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме, обыграв Майхшака
Поделиться
60-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда вышел в четвертьфинал турнира АТР-250 в Стокгольме (Швеция), обыграв в матче второго круга польского теннисиста Камиля Майхшака (75-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 4:6, 7:5.
Стокгольм. 2-й круг
15 октября 2025, среда. 17:05 МСК
60
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|7
|
|6
|5
75
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Теннисисты провели на корте 2 часа 34 минуты. За время матча Корда выполнил 10 подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать 2 из 12 брейк-пойнтов. Камиль Майхшак подал в игре три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 10.
В четвертьфинале турнира в Стокгольме Себастьян Корда сразится с победителем встречи между норвежцем Каспером Руудом и хорватом Марином Чиличем.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 октября 2025
-
19:58
-
19:50
-
19:48
-
19:40
-
19:37
-
19:32
-
19:28
-
19:25
-
19:17
-
19:07
-
19:00
-
18:55
-
18:52
-
18:43
-
18:30
-
18:17
-
18:10
-
17:50
-
17:47
-
17:37
-
17:21
-
16:50
-
16:25
-
16:23
-
16:09
-
16:04
-
15:57
-
15:56
-
15:37
-
15:30
-
15:20
-
14:56
-
14:48
-
14:43
-
14:28