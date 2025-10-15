Себастьян Корда с трудом вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме, обыграв Майхшака

60-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда вышел в четвертьфинал турнира АТР-250 в Стокгольме (Швеция), обыграв в матче второго круга польского теннисиста Камиля Майхшака (75-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 4:6, 7:5.

Теннисисты провели на корте 2 часа 34 минуты. За время матча Корда выполнил 10 подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать 2 из 12 брейк-пойнтов. Камиль Майхшак подал в игре три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 10.

В четвертьфинале турнира в Стокгольме Себастьян Корда сразится с победителем встречи между норвежцем Каспером Руудом и хорватом Марином Чиличем.