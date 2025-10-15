«Это рабочий процесс». Медведев — о кровотечениях из носа во время турниров в горах

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как он чувствует себя на турнире в Алма-Ате (Казахстан) в условиях высокогорья и сухого воздуха, отметив, что при этом у него часто идёт кровь из носа.

— Здесь высокогорье, как ты осваиваешься? Мы помним твой Мадрид, когда там кровь из носа шла.

— Да. Такое у меня есть, когда сухой воздух, например, а тем более сухой воздух в горах. В принципе, почему-то, допустим, в Москве и в Питере он тоже очень сухой, и у меня бывает, что там тоже идёт кровь из носа. Поэтому, может, такое и будет на матче, но это совершенно ничего страшного, опять же. Я бы сказал, рабочий процесс — нужно просто подождать пять минут. И соперник подождёт, ничего. А так, в принципе, на харде в горах мне играть нравится, на грунте – не особо, а на харде должно подойти. Посмотрим, – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Турнир АТР-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Карен Хачанов.