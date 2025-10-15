Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это так напрягает». Пегула — о допинг-контроле теннисистов

«Это так напрягает». Пегула — о допинг-контроле теннисистов
Комментарии

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула рассказала, что испытывает напряжение, когда проходит систему допинг-контроля. Она оценила допинговые скандалы второй ракетки мира среди мужчин Янника Синнера и экс первой ракетки мира среди женщин Иги Швёнтек.

«Я всё замечаю, читаю все эти истории, и меня охватывает паранойя. Это так напрягает. Сразу после теста не знаешь, чистый ты или нет», — сказала Пегула в интервью Univers Tennis.

В 2024-м Синнер и Швёнтек были уличены в употреблении допинга, однако смогли оправдаться и избежали серьёзных наказаний. Оба игрока продолжают выступление в туре.

Материалы по теме
Синнер выиграл больше всех титулов с августа 2023-го
Истории
Синнер выиграл больше всех титулов с августа 2023-го
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android