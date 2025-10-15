«Это так напрягает». Пегула — о допинг-контроле теннисистов

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула рассказала, что испытывает напряжение, когда проходит систему допинг-контроля. Она оценила допинговые скандалы второй ракетки мира среди мужчин Янника Синнера и экс первой ракетки мира среди женщин Иги Швёнтек.

«Я всё замечаю, читаю все эти истории, и меня охватывает паранойя. Это так напрягает. Сразу после теста не знаешь, чистый ты или нет», — сказала Пегула в интервью Univers Tennis.

В 2024-м Синнер и Швёнтек были уличены в употреблении допинга, однако смогли оправдаться и избежали серьёзных наказаний. Оба игрока продолжают выступление в туре.