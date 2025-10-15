Скидки
Теннис

Медведев — об организации соревнований в Алма-Ате: очень приятный турнир для ATP-250

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением об условиях проведения турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан), отметив, что может считать их приближёнными к тем, что бывают на соревнованиях категории АТР-500.

— Как твои тренировки проходят? Какие ты корты успел тут опробовать?
— Я только на тренировочном позанимался. Не знаю, насколько другой центральный корт, но обычно, в принципе, разница не огромная. А тренировочные корты — хорошие. Поэтому посмотрим.

— Как обстановка вообще на турнире, условия?
— Отличный, очень приятный турнир для ATP-250. Потому что ATP-250 бывают разные — как и очень хорошие, как здесь, так и где-то, может быть, не хочется говорить, где, ниже уровня, но ближе к «челленджеру» по условиям, по организации. Здесь явно, скажем так, ближе к ATP-500 или что-то такого, поэтому отличная организация.

— Они же проводили «пятисотник» в Астане в 2022-м. Какие у тебя впечатления остались от этого?
— Ну, в Астане тоже был отличный турнир, и здесь отличный. То есть я не знаю точные причины, почему они решили поменять города, но оба города — Астана и Алма-Ата — отличные. Поэтому, может, потом ещё и заново всё поменяют — кто его знает. Но сейчас турнир по организации к ATP-500 спокойно подошёл бы. Однако там, конечно, уже другие лицензии, то есть там особые условия. А так — отличный турнир, – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

