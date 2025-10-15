«Немножко другое видение». Медведев — об опыте работы с новыми тренерами

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, отличается ли его опыт работы с новыми тренерами шведом Томасом Юханссоном и австралийцем Роханом Гётцке от многолетнего сотрудничества с французом Жилем Сервара.

— Ты достаточно опытный теннисист, но всё же у тебя пришли новые люди в команду. Вдруг они тебе что-то такое сказали, на что ты даже не обращал внимания. Чему-то удивился с твоим опытом?

— Наверное, такого прям нет, чтобы я где-то сказал: «Вау! Это вообще всё по-другому!» Но понятное дело — это всё равно другие люди. То есть мы с Жилем [Сервара] работали очень долгое время, а это другие люди приходят, и у них всё равно немножко другое видение, другой, скажем, глаз. Это как два человека посмотрят на яблоко, один скажет — оно красное, другой скажет — бордовое и так далее. Поэтому взгляд немножко где-то другой на какие-то вещи, но чтобы прям где-то был «эффект вау», такого не было, – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.