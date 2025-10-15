Скидки
Медведев рассказал, удалось ли ему посетить базу «Шанхай Шэньхуа»

Аудио-версия:
Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, воспользовался ли он приглашением на базу футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа», которое получил от тренера Леонида Слуцкого. Во время «Мастерса» в Шанхае российский специалист звал теннисиста на базу клуба для восстановления после тяжёлых матчей.

— Тебя в Шанхае поддерживал Леонид Слуцкий. Он тренирует местный футбольный клуб и звал тебя к себе на восстановление после тяжёлого матча. Ты воспользовался его приглашением?
— Нет, там в итоге не получалось. Потому что это надо было делать относительно рано утром, а я в тот день лёг в три часа ночи, потому что пока восстановишься, то да сё. И, в принципе, в теннисе привыкли уже к этому. У меня физио всё равно с собой возит много разных специальных аппаратов — лазеры, всякие электроштуки — не знаю, как они правильно называются. Да, мы списались. Мы с ним знакомы, в принципе, хорошо, но не получилось съездить, потому что иначе пришлось бы не тренироваться, а потренироваться хотел. Однако я максимально был восстановлен к де Минору, поэтому всё было нормально, – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Комментарии
