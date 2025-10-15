«Очень рад, что они смогли приехать». Медведев — о присутствии семьи на турнире в Алма-Ате

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, удалось ли ему с семьёй отпраздновать день рождения старшей дочери Алисы.

— Твоей Алисе исполнилось вчера три года. Как отпраздновали? Как вообще семья здесь себя ощущает?

— Отлично! Это первый раз, когда мы на турнире с двумя дочками, поэтому достаточно необычно. А так отлично отпраздновали, и я очень рад, что они смогли приехать. С теннисом не всегда просто. Я разговаривал с другим игроком недавно. Он говорит, что пока не был на дне рождения сына ещё ни разу. В теннисе бывает такое. Поэтому рад, что смог присутствовать.

— Тут возле арены много активностей всяких, развлечений для детей. Успели ли твои девочки пройти тут разные конкурсы, испытания?

— Нет, пока они не приезжали на корты, а так по Алма-Ате стараются бывать на экскурсиях, узнавать новые места. Поэтому по чуть-чуть узнаём город вместе, – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.