Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Очень рад, что они смогли приехать». Медведев — о присутствии семьи на турнире в Алма-Ате

«Очень рад, что они смогли приехать». Медведев — о присутствии семьи на турнире в Алма-Ате
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, удалось ли ему с семьёй отпраздновать день рождения старшей дочери Алисы.

— Твоей Алисе исполнилось вчера три года. Как отпраздновали? Как вообще семья здесь себя ощущает?
— Отлично! Это первый раз, когда мы на турнире с двумя дочками, поэтому достаточно необычно. А так отлично отпраздновали, и я очень рад, что они смогли приехать. С теннисом не всегда просто. Я разговаривал с другим игроком недавно. Он говорит, что пока не был на дне рождения сына ещё ни разу. В теннисе бывает такое. Поэтому рад, что смог присутствовать.

— Тут возле арены много активностей всяких, развлечений для детей. Успели ли твои девочки пройти тут разные конкурсы, испытания?
— Нет, пока они не приезжали на корты, а так по Алма-Ате стараются бывать на экскурсиях, узнавать новые места. Поэтому по чуть-чуть узнаём город вместе, – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Материалы по теме
«В Шанхае простудился, но сейчас уже лучше». Откровенный Медведев перед стартом Алма-Аты
Эксклюзив
«В Шанхае простудился, но сейчас уже лучше». Откровенный Медведев перед стартом Алма-Аты
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android