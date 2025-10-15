«Ничего весёлого в этом нет». Донской — о том, что в топ-100 всего три игрока из России

Перед стартом на турнире Almaty Open — 2025 Карена Хачанова его наставник Евгений Донской высказался об уровне мужского тенниса в России.

— Сейчас в российском мужском теннисе трое парней держатся в топ-20 — Карен, Андрей Рублёв и Даниил Медведев. А дальше очень далеко, уже за границей первой сотни Роман Сафиуллин, потом – ещё пропасть. Илья Симакин — пятая ракетка России, сейчас идёт 256-м в мире.

— Да? А Качмазов упал?

— Они все упали. Есть у тебя объяснение, что происходит?

— Это грустно как-то, но здесь долго можно разговаривать. Может быть, что-то с системой не так? Потому что у нас как было, так и осталось, что пытаются все… Я не буду сейчас, конечно, говорить, что там кто-то помогает или не помогает. Как бы есть какая-то помощь, она идёт, но часто встречаются ребята с тем, что они просто не особо знают, что им делать. И это меня немножечко расстраивает и даже пугает. Взять, например, Петю Бар-Бирюкова, других ребят. Если у них нет своих финансов, то им тяжело. У них нет какого-то такого наставника хотя бы, чтобы просто направить: что делать, какие турниры играть. Сейчас они уже сами взрослые, наверное, сами всё понимают, однако уже прошли через такое количество ошибок, через которые и я проходил. И почему-то не настроена система, и ошибки повторяются. Это не очень здорово. Что, кстати, сейчас результаты и показывают.

На самом деле, ничего весёлого в этом нет, потому что мы сейчас смотрим на этих троих. А если они закончат через три-пять-семь лет?.. Но замечу, что каждый раз такой разговор идёт, и каждый раз кто-то вдруг бац – и появляется. Дай бог, чтобы появился опять. В этом плане в Казахстане неплохо всё настроено. Хотя, с другой стороны, тоже не все же прям игроки у них в топ-100. Но видно, что центры многие открываются именно национальные. И даже сейчас ребята на открытие ездили, и там такие центры! И у детишек появляется шанс. Хотя, в принципе, это надо глубоко разбирать, — сказал Донской в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.