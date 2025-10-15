Тейлор Фриц в двух сетах обыграл Зверева в четвертьфинале Six Kings Slam

Финалист US Open — 2024, четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в полуфинал турнира Six Kings Slam. В матче 1/4 финала он уверенно обыграл третью ракетку мира Александра Зверева из Германии. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Встреча продлилась ровно 1 час. За это время Фриц подал восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Зверева один эйс, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

Six Kings Slam проходит с 15 по 18 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В 2025 году в турнире принимают участие американец Тейлор Фриц, испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас, серб Новак Джокович и немец Александр Зверев.