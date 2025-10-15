Донской рассказал о перспективных теннисистах Бар-Бирюкове, Симакине и Качмазове

Перед стартом на турнире Almaty Open — 2025 Карена Хачанова его наставник Евгений Донской поделился мнением о перспективных российских теннисистах.

— Ты следишь за этими ребятами, фамилии которых мы называли, — Ильёй Симакиным, Петром Бар-Бирюковым? Где-нибудь с ними пересекаешься?

— А я с ним играл как раз — с Петей Бар-Бирюковым. Один раз с ним встречался [на «челленджере» в Астане в 2024 году]. Мне кажется, он проиграл тогда только из-за того, что думал: «Так, ну вряд ли я выиграю у Донского». Он с квала тогда в основу вышел. Я вообще не понял, как с такой подачей можно стоять 500-600-м. Левша, вот такая вот машина огромная. Очень здорово подаёт. Я выиграл тогда чисто на морально-волевых, с одним брейком за весь матч. В общем, мне тогда ещё показалось, что этот парень может очень прилично играть, если его поставить, как говорится, на путь истинный. В том смысле, что какой-то человек у него есть, чтобы система тренировок какая-то была налажена. Чтобы был налажен процесс усовершенствования тех его уже хороших вещей, которые приносят ему успех. То есть это подача, выход к сетке, первые удары. Потому что он высокий, он не будет много бегать.

Я, к сожалению, Илью ни разу не видел в действии, не видел, как он играет. Вообще, видел его на турнирах, потому что сам был на них, но у меня не было времени смотреть ребят. Однако я слышал от моих друзей, что он очень хороший в этом плане, дисциплинированный, перспективный парень. Больше про него не могу ничего такого сказать, только по слухам.

Ещё тоже Алибек Качмазов. Для меня Алибек прям очень-очень хорошо играет, и у него есть все возможности. У него немножечко, наверное, голова должна встать на место. Не в том смысле, что у него плохая голова, как у нас у всех. То есть ему нужно всё вместе собрать, чтобы он поверил в то, что он хорош. Потому что удары у него прекрасные с обеих сторон. И посмотришь на других каких-нибудь из топ-100, да даже из топ-50 — они ничем не лучше в этом плане. То есть, значит, должны работать какие-то решающие моменты. Хотя у Алибека, не знаю, как сейчас, года два-три назад, когда я ещё играл, была неплохо настроена система, по сравнению с другими. У него были тренер и тренер по фитнесу. Они ездили по турнирам, он набирал очки, вошёл в топ-170. Дай бог просто травм не будет, и я думаю, что всё у него должно быть нормально в будущем. Просто нужно как-то целенаправленно, хотя бы стабильно идти в процессе тренировочном, — сказал Донской в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.