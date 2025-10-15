Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир АТР-250 в Алма-Ате, 2025 год: результаты матчей на 15 октября

Турнир АТР-250 в Алма-Ате, 2025 год: результаты матчей на 15 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 октября, стартовал розыгрыш основной сетки турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня турнира.

Теннис. Турнир АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). первый-второй круг:

  • Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Маккензи Макдональд (США) – 2:6, 6:3, 6:4;
  • Артур Казо (Франция) – Синтаро Мочизуки (Япония, LD) – 4:6, 4:6;
  • Бейбит Жукаев (Казахстан, WC) – Алекс Михельсен (США, 6) – 2:6, 3:6;
  • Габриэль Диалло (Канада, 7) – Джеймс Дакворт (Австралия, Q) – 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 4:6;
  • Ринки Хидзиката (Япония, LL) – Флавио Коболли (Италия, 3) – 4:6, 5:7;
  • Александр Шевченко (Казахстан) – Корентен Муте (Франция, 8) – 5:7, 3:6;
  • Брэндон Накашима (США, 5) – Фабиан Марожан (Италия, 5) – 6:7 (1:6), 1:6.

Турнир в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Карен Хачанов, который в прошлогоднем финале турнира одолел канадца Габриэля Диалло со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

Сетка турнира в Алма-Ате
Календарь турнира в Алма-Ате
Материалы по теме
«В Шанхае простудился, но сейчас уже лучше». Откровенный Медведев перед стартом Алма-Аты
Эксклюзив
«В Шанхае простудился, но сейчас уже лучше». Откровенный Медведев перед стартом Алма-Аты
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android