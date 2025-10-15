Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир АТР-250 в Алма-Ате, 2025 год: результаты матчей на 15 октября

Сегодня, 15 октября, стартовал розыгрыш основной сетки турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня турнира.

Теннис. Турнир АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). первый-второй круг:

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Маккензи Макдональд (США) – 2:6, 6:3, 6:4;

Артур Казо (Франция) – Синтаро Мочизуки (Япония, LD) – 4:6, 4:6;

Бейбит Жукаев (Казахстан, WC) – Алекс Михельсен (США, 6) – 2:6, 3:6;

Габриэль Диалло (Канада, 7) – Джеймс Дакворт (Австралия, Q) – 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 4:6;

Ринки Хидзиката (Япония, LL) – Флавио Коболли (Италия, 3) – 4:6, 5:7;

Александр Шевченко (Казахстан) – Корентен Муте (Франция, 8) – 5:7, 3:6;

Брэндон Накашима (США, 5) – Фабиан Марожан (Италия, 5) – 6:7 (1:6), 1:6.

Турнир в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Карен Хачанов, который в прошлогоднем финале турнира одолел канадца Габриэля Диалло со счётом 6:2, 5:7, 6:3.