Стало известно, сколько заработал Зверев за каждую минуту участия на Six Kings Slam

Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев заработал по $ 25,424 за каждую минуту участия во втором сезоне Six Kings Slam. В стартовом матче он за час проиграл четвёртой ракетке мира американцу Тейлору Фрицу. Встреча завершилась со счётом 3:6, 4:6.

Six Kings Slam. 1/4 финала
15 октября 2025, среда. 19:55 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Six Kings Slam проходит с 15 по 18 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В 2025 году в турнире принимают участие американец Тейлор Фриц, испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас, серб Новак Джокович и немец Александр Зверев.

Далее Тейлор Фриц поспорит за выход в финал соревнований с сербом Новаком Джоковичем.

