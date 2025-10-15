Рууд обыграл Чилича и вышел в 1/4 финала турнира в Стокгольме
12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвертьфинал турнира АТР-250 в Стокгольме (Швеция), обыграв хорвата Марина Чилича (92-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 6:4.
Стокгольм. 2-й круг
15 октября 2025, среда. 19:55 МСК
92
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
12
Каспер Рууд
К. Рууд
Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут. За время матча Рууд выполнил семь подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать два брейк-пойнта из пяти. Марин Чилич подал в игре восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт за матч.
В четвертьфинале турнира в Стокгольме Каспер Рууд сразится с американским теннисистом Себастьяном Кордой.
