Рууд обыграл Чилича и вышел в 1/4 финала турнира в Стокгольме

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвертьфинал турнира АТР-250 в Стокгольме (Швеция), обыграв хорвата Марина Чилича (92-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут. За время матча Рууд выполнил семь подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать два брейк-пойнта из пяти. Марин Чилич подал в игре восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт за матч.

В четвертьфинале турнира в Стокгольме Каспер Рууд сразится с американским теннисистом Себастьяном Кордой.