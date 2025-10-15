Скидки
Теннис

Каспер Рууд — Марин Чилич, результат матча 15 октября 2025, счет 2:0, 2-й круг АТР-250 в Стокгольме

Рууд обыграл Чилича и вышел в 1/4 финала турнира в Стокгольме
Комментарии

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвертьфинал турнира АТР-250 в Стокгольме (Швеция), обыграв хорвата Марина Чилича (92-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Стокгольм. 2-й круг
15 октября 2025, среда. 19:55 МСК
Марин Чилич
92
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4
7 7 		6
         
Каспер Рууд
12
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут. За время матча Рууд выполнил семь подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать два брейк-пойнта из пяти. Марин Чилич подал в игре восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт за матч.

В четвертьфинале турнира в Стокгольме Каспер Рууд сразится с американским теннисистом Себастьяном Кордой.

Сетка турнира в Стокгольме
Календарь турнира в Стокгольме
Новости. Теннис
