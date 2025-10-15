Александр Зверев седьмой раз подряд проиграл Тейлору Фрицу
Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев седьмой раз подряд проиграл четвёртой ракетке мира американцу Тейлору Фрицу. Сегодня, в рамках четвертьфинала Six Kings Slam он уступил американцу в двух сетах со счётом 3:6, 4:6.
Six Kings Slam. 1/4 финала
15 октября 2025, среда. 19:55 МСК
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Александр Зверев
А. Зверев
Александр Зверев заработал по $ 25,424 за каждую минуту участия во втором сезоне Six Kings Slam. Далее Тейлор Фриц поспорит за выход в финал соревнований с сербом Новаком Джоковичем.
Six Kings Slam проходит с 15 по 18 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В 2025 году в турнире принимают участие американец Тейлор Фриц, испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас, серб Новак Джокович и немец Александр Зверев.
