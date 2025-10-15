Алькарас: чувствую, что сыграю в отличный теннис в Турине

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, в какой форме он планирует подойти к Итоговому турниру АТР в Турине (Италия).

— Вы показываете отличные результаты. Есть ощущение, что это может быть ваш год для титула чемпиона Итогового турнира АТР?

— Каждый момент — особенный. Когда слишком много ждёшь, потом всё выходит хуже. Я предпочитаю идти спокойно, шаг за шагом, готовиться к каждой неделе. Конечно, я не могу себя обманывать — я в хорошей форме и уверен в себе. Чувствую, что сыграю в отличный теннис в Турине, – приводит слова Алькараса Marca.

Итоговый турнир АТР пройдёт с 9 по 16 ноября. В нём примут участие восемь лучших теннисистов по итогам Чемпионской гонки 2025 года.