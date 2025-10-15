«Он вообще офигенный. Мне очень нравится». Донской — о 23-летнем Марате Шарипове

Перед стартом на турнире Almaty Open — 2025 Карена Хачанова его наставник Евгений Донской высказался о перспективах 23-летнего теннисиста Марата Шарипова.

— А не было у вас такой идеи с Кареном — позвать на предсезонный сбор какого-то такого парня? Как раз я Илью Симакина спрашивал только что. Он ответил, что никто его никогда не приглашал, хотя он бы хотел.

— А мы Макса Жукова приглашали в своё время. Сейчас у нас другая фишка — просто не мы решали. Тоже юниор, но не русский. Не то что мы пытаемся ему помочь, а в том плане, что это агентская история. Это не Карен его выбирал. Мы-то как раз хотели снова Макса Жукова позвать, потому что с ним вот прямо сейчас занимались на «Спартаке» и он очень здорово играл.

В целом здесь фишка в чём? Я бы сам попытался, может быть, в какой-то момент кого-то найти, если бы им было это интересно. Но они же тоже где-то по разным местам все — в Москве же мало кто тренируется. Во всяком случае, мне так кажется.

— Наверное, да. Илья Симакин в Татарстане занимается, Марат Шарипов — в Европе.

— Марат вообще офигенный. Он мне очень нравится. Он же во Франции?

— Да. Он был и в Сербии, и в Хорватии.

— Да. Марат очень крутой, у него перспектива тоже супер. Мне он очень нравится. Господи, у него же всё так чисто получается. Столько силы, мощи природной. И вот его я хорошо знаю, кстати, даже лучше всех остальных. Я видел его на «челленджере», мне очень понравилось, как он играет. И я ему желаю всего самого лучшего. Но у него вроде всё тоже нормально — есть свой клуб, свой тренер. Он идёт к цели, как говорится. Нужно только время, поэтому дай бог. Ну, по сути, как и у нас всех. Жалко только, что это всё не в России, — сказал Донской в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.