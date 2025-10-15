Янник Синнер без проблем вышел в полуфинал Six Kings Slam, где сыграет с Джоковичем

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер уверенно вышел в полуфинал Six Kings Slam. В матче 1/4 финала он одолел грека Стефаноса Циципаса. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Встреча продлилась ровно 1 час 16 минут. За это время Синнер подал один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Циципаса один эйс, четыре двойные ошибки, он реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных.

Six Kings Slam проходит с 15 по 18 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В 2025 году в турнире принимают участие американец Тейлор Фриц, испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас, серб Новак Джокович и немец Александр Зверев.