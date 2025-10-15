Скидки
Алькарас — об успешном выступлении в 2025 году: всё зависит от людей, которые рядом

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как его окружение влияет на результаты, которые он показывает в 2025 году.

— В апреле вы говорили, что в Майами «достигли дна». Как после этого удалось выиграть 10 финалов подряд?
— В конце концов, всё зависит от людей, которые рядом. Они помогают тебе всегда. Со временем ты лучше узнаёшь себя, понимаешь, что действительно важно, и концентрируешься на этом. Именно близкие люди направляют тебя и в трудные, и в хорошие моменты. Благодаря им я нахожусь там, где сейчас, – приводит слова Алькараса Marca.

В 2025 году Алькарас взял два турнира серии «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон, а также он стал чемпионом турниров в Токио, Цинциннати, Лондоне, Риме, Монте-Карло, Роттердаме.

Алькарас рассказал, в случае победы на каком турнире он сделает себе татуировку
