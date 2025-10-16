Скидки
Главная Теннис Новости

Денис Шаповалов — Лео Борг, результат матча 15 октября 2025, счет 2:1, 2-й круг АТР-250 в Стокгольме

Шаповалов вышел в 1/4 финала турнира в Стокгольме, в трёх сетах обыграв сына Бьорна Борга
Комментарии

23-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в четвертьфинал турнира АТР-250 в Стокгольме, обыграв сына титулованного шведского теннисистка Бьорна БоргаЛео (622-й номер рейтинга). Матч закончился со счётом 6:2, 5:7, 6:1.

Стокгольм. 2-й круг
15 октября 2025, среда. 22:05 МСК
Лео Борг
622
Швеция
Лео Борг
Л. Борг
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 1
6 		5 6
         
Денис Шаповалов
23
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

Теннисисты провели на корте 2 часа 8 минут. За время матча Шаповалов выполнил шесть подач навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, а также смог реализовать 7 из 18 брейк-пойнтов. Лео Борг не подал в игре ни одного эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале турнира в Стокгольме Денис Шаповалов сразится с победителем встречи между британцем Джейкобом Фирнли и шведом Элиасом Имером.

Сетка турнира в Стокгольме
Календарь турнира в Стокгольме
