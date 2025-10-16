Шаповалов вышел в 1/4 финала турнира в Стокгольме, в трёх сетах обыграв сына Бьорна Борга

23-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в четвертьфинал турнира АТР-250 в Стокгольме, обыграв сына титулованного шведского теннисистка Бьорна Борга – Лео (622-й номер рейтинга). Матч закончился со счётом 6:2, 5:7, 6:1.

Теннисисты провели на корте 2 часа 8 минут. За время матча Шаповалов выполнил шесть подач навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, а также смог реализовать 7 из 18 брейк-пойнтов. Лео Борг не подал в игре ни одного эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале турнира в Стокгольме Денис Шаповалов сразится с победителем встречи между британцем Джейкобом Фирнли и шведом Элиасом Имером.