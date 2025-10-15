Евгений Донской рассказал, почему в мужском туре доминируют Синнер и Алькарас

Перед стартом на турнире Almaty Open — 2025 Карена Хачанова его наставник Евгений Донской высказался о лидерах мирового рейтинга Карлосе Алькарасе и Яннике Синнере.

— Сейчас два сезона подряд все «Шлемы» делили между собой только два теннисиста — Синнер и Алькарас. Это фантастический результат, конечно, если учитывать, что они их делили оба года поровну. Чем они так берут и что нужно сделать, чтобы в конкретном матче, в конкретный день кого-то из них обыграть?

— С Синнером мы много раз тренировались. Я не видел ни одного его матча с Кареном, потому что мы в этом сезоне против него не играли, если не ошибаюсь. Но в любом случае меня на них не было точно. А вот с Алькарасом играли в Риме. Я был на том матче, и там мы 5:7 в третьем сете проиграли. Ну, в смысле Карен проиграл. И я как сейчас помню, что, в принципе, абсолютно равная игра. Не лучший матч, конечно, показал Карлос, но у нас был шанс дотянуть. И вот мне запомнилось, что в решающий момент Алькарас как будто другую скорость включил. И я вижу, что Карену очень тяжело стало. Он всё принимал, начал слишком интенсивно играть. И причём было всё ровно. Счёт 5:6, и тут бац — брейк — 5:7, и всё. То есть он сразу закрыл матч. Вот эта разница приличная. То есть я понимал, что Карен, ну при всём уважении, уже, наверное, не мог прибавить, то есть играл на пределе, а этот ещё мог – бах! И на ещё одну ступеньку подняться.

В целом скорости и передвижение по корту невероятные. Причём оно такое разное. Даня, допустим, тоже круто двигается на корте. Но оно [движение] у них такое, я бы сказал, взрывное, очень резкое. Быстрый подход к мячу, быстрый выход из удара. Это очень круто. Вот в этом разница. Причём я изучал, смотрел тренировки на траве. А на траве это ещё больше видно. Потому что всем на траве сложно двигаться. А они там ещё и подъезжают, им ещё это круче, им это ещё легче, ещё большее преимущество получают перед другими.

Ну и вообще, в целом скорость игры другая, не только по подходу к мячу и движениям, а именно скорость игры. Мы с Синнером тренировались в Дубае, и я прям почувствовал тогда большую разницу. С тех пор мы тоже начали стараться это улучшить. Если он видит какой-то мяч, не то чтобы суперлёгкий, но чуть-чуть короче, он сразу открывает корт. Прямо мгновенно бежит куда-то.

Я не говорю про мягкие мячи. Допустим, можно в длину играть, откуда сложно будет открыть корт. А иногда просто чуть короче, и тогда ты сразу хоп – и уже можешь его открыть. Или справа или слева сыграть. Я понимаю, что нам это было тогда сложнее сделать. Как будто мы продолжали туда же играть и Синнеру не создавали никаких проблем. Вот в этом я разницу увидел, допустим, у Синнера, — сказал Донской в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.