Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, какую цель считает одной из главных в 2026 году.

— Вам остаётся выиграть только Australian Open, чтобы стать самым молодым обладателем карьерного «Большого шлема». Отмечено ли это в календаре красным цветом?

— Да, конечно. Австралия всегда одна из главных целей начала сезона. В Мельбурне я обычно показываю хороший теннис, но пока не доходил до решающих стадий. В этом году хочу подготовиться как можно лучше, чтобы хотя бы пройти дальше четвертьфинала.

— Какой у вас план на начало 2026 года? Сыграете что-то до Австралии?

— В принципе, нет. Буду дома готовиться, проведу хорошую предсезонку и полечу прямо туда. Пока такой план, однако, как известно, в теннисе всё может измениться, – приводит слова Алькараса Marca.