Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас рассказал, какую цель считает одной из главных в 2026 году

Карлос Алькарас рассказал, какую цель считает одной из главных в 2026 году
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, какую цель считает одной из главных в 2026 году.

— Вам остаётся выиграть только Australian Open, чтобы стать самым молодым обладателем карьерного «Большого шлема». Отмечено ли это в календаре красным цветом?
— Да, конечно. Австралия всегда одна из главных целей начала сезона. В Мельбурне я обычно показываю хороший теннис, но пока не доходил до решающих стадий. В этом году хочу подготовиться как можно лучше, чтобы хотя бы пройти дальше четвертьфинала.

— Какой у вас план на начало 2026 года? Сыграете что-то до Австралии?
— В принципе, нет. Буду дома готовиться, проведу хорошую предсезонку и полечу прямо туда. Пока такой план, однако, как известно, в теннисе всё может измениться, – приводит слова Алькараса Marca.

Материалы по теме
Эксклюзив
Евгений Донской рассказал, почему в мужском туре доминируют Синнер и Алькарас
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android