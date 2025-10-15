Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Вариативность просто невероятная». Евгений Донской — о Карлосе Алькарасе

«Вариативность просто невероятная». Евгений Донской — о Карлосе Алькарасе
Аудио-версия:
Комментарии

Перед стартом на турнире Almaty Open — 2025 Карена Хачанова его наставник Евгений Донской высказался о сильных сторонах первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

«А у Алькараса в целом мне нравится его вариативность. Она просто невероятная. У него там идеальное всё. Он двигается намного быстрее, к сетке выходит даже ещё быстрее. Если даже заставить какого-то игрока, там Андрея, или Даню, или Карена, выходить к сетке, они не могут с такой скоростью выйти к ней, а он выходит. К тому же он не такой большой — ему это проще. Двигается он здорово. То есть у Алькараса есть скорость передвижения и невероятная вариативность. Что он к сетке выходит, что он укорачивает, что он справа играет, что слева.

У него с подачей раньше были проблемы, но они с командой, как я понимаю, попытались это всё подправить. Я точно знаю, что они над этим работали, и результат налицо, как говорится», — сказал Донской в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Материалы по теме
«Променял бы победу над Федерером на титул ATP-250». Откровенный Евгений Донской
Эксклюзив
«Променял бы победу над Федерером на титул ATP-250». Откровенный Евгений Донской
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android