«Вариативность просто невероятная». Евгений Донской — о Карлосе Алькарасе

Перед стартом на турнире Almaty Open — 2025 Карена Хачанова его наставник Евгений Донской высказался о сильных сторонах первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

«А у Алькараса в целом мне нравится его вариативность. Она просто невероятная. У него там идеальное всё. Он двигается намного быстрее, к сетке выходит даже ещё быстрее. Если даже заставить какого-то игрока, там Андрея, или Даню, или Карена, выходить к сетке, они не могут с такой скоростью выйти к ней, а он выходит. К тому же он не такой большой — ему это проще. Двигается он здорово. То есть у Алькараса есть скорость передвижения и невероятная вариативность. Что он к сетке выходит, что он укорачивает, что он справа играет, что слева.

У него с подачей раньше были проблемы, но они с командой, как я понимаю, попытались это всё подправить. Я точно знаю, что они над этим работали, и результат налицо, как говорится», — сказал Донской в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.