Синнер — о соперничестве с Алькарасом: мы хорошо ладим за пределами корта

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о соперничестве с лидером мирового рейтинга Карлосом Алькарасом.

«Это довольно интересно. У нас много динамики. Мы хорошо ладим за пределами корта. На корте мы стараемся играть как можно лучше. Соперничество — это всё, что нам нужно в этом виде спорта. В прошлом у нас были очень, очень сильные соперники. Теперь у нас появляются новые игроки. Мы стараемся выкладываться по максимуму. Это очень интересная динамика. В этом виде спорта необходимо соперничество», — сказал Синнер в интервью на корте после матча Six Kings Slam.

Six Kings Slam проходит с 15 по 18 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В 2025 году в турнире принимают участие американец Тейлор Фриц, испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас, серб Новак Джокович и немец Александр Зверев.