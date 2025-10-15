Скидки
«Мы здесь, чтобы получать удовольствие». Синнер — о матче с Джоковичем на Six Kings Slam

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящем матче с сербом Новаком Джоковичем на Six Kings Slam.

Six Kings Slam. 1/2 финала
16 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Мы все надеемся, что это будет хороший матч. Мы очень хорошо знаем друг друга… мы играли много-много раз. Здорово снова оказаться на корте с Новаком. Особенно здесь, перед вами. Мы просто постараемся показать свой лучший теннис. Посмотрим, как всё сложится. В первую очередь мы здесь, чтобы получать удовольствие. Чтобы привезти сюда теннис. Всё, на что мы надеемся, — это чтобы вам, ребята, понравилось. Именно поэтому мы здесь», — сказал Синнер в интервью на корте.

Six Kings Slam проходит с 15 по 18 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В 2025 году в турнире принимают участие американец Тейлор Фриц, испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас, серб Новак Джокович и немец Александр Зверев.

