Беккер — об игре Зверева: Саша всё ещё ищет свою лучшую форму

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поделился мнением об игре немца Александра Зверева, отметив, что теннисист всё ещё находится в поиске своей лучшей формы.

«Я думал, что после летней паузы, после Уимблдона его результаты улучшатся. Я считал, что он уже стучится в дверь Янника Синнера и Карлоса Алькараса, что он — третья сила мирового тенниса.

Но сегодня это всё ещё Новак Джокович, которому уже 38 лет. А Саша всё ещё ищет свою лучшую форму. Если бы всё шло хорошо, я был бы первым, кто поздравил бы его и сказал: «Теперь у нас есть суперзвезда!». Но я немного беспокоюсь о том, что будет дальше», – приводит слова Беккера Tennis 365.

