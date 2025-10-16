Скидки
«Не сходил с ума из-за этого». Алькарас — о возвращении на первую строчку рейтинга

«Не сходил с ума из-за этого». Алькарас — о возвращении на первую строчку рейтинга
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, надеялся ли он вернуть себе первую строчку рейтинга АТР в начале сезона, отметив, что старался не думать об этом. Алькарас вновь стал первой ракеткой мира после победы на US Open — 2025, где он в финале обыграл итальянца Янника Синнера (6:2, 3:6, 6:3, 6:4), который на момент встречи занимал первую строчку рейтинга.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«До US Open я на самом деле не верил, что смогу вернуть первое место. Это была цель, но я находился далеко. Я не сходил с ума из-за этого и не зацикливался. Постепенно мы делали своё дело, сокращали отставание от Янника.

На US Open я понял, что всё зависит от меня. Не стал давить на себя, просто играл в свой теннис — и в итоге добился. Это пришло само собой, как результат ежедневной спокойной работы без лишней спешки», – приводит слова Алькараса Marca.

