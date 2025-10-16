«Какой корт вы хотите на выбор? Какое вам нужно время?» Донской о том, как обойти систему

Перед стартом на турнире Almaty Open — 2025 Карена Хачанова его наставник Евгений Донской отреагировал на то, что корты специально подстраивают под лидеров мирового рейтинга Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

— Некоторые игроки говорят, что корты на крупных турнирах специально замедляют, чтобы Алькарас и Синнер хорошо себя чувствовали. Грубо говоря, стелют корты под них.

— Я же уже не игрок. Так же? А когда об этом говорит представитель топ-5, наверное, он имеет право так говорить. Ведь он там играет. В этом вопросе я не советчик и не судья, но, как мне кажется, это немножечко неправда. Да, есть момент, что замедляют игру, однако не для кого-то конкретного, а для зрелищности. Я слышал такую мысль, что ATP пытается сделать, чтобы не было вот этого — «подача-приём, подача-аут, эйс, эйс, подача-удар, подача». Это стало менее интересно. Хотя грунт тоже же был всегда. Да? Там уж точно он был одинаковый, он не замедляет, не убыстряет. Но если вы хотите моё мнение: я не считаю, что здесь что-то делается ради Алькараса и Синнера. В моменте на конкретном турнире у них, конечно, есть приоритеты.

Расскажу историю. Приезжаю на корты в Австралии и говорю — я капитан сборной России в ATP Cup, мне надо записаться на тренировку. И девочка-распорядитель отвечает: «Все корты заняты». Но я же ответственный капитан, обратился за два дня до тренировки, хотя вообще обычно надо записываться за сутки. А в тот момент Даня Медведев, кажется, вообще первый стоял в мире. Я такой: «Ну мне надо для Медведева и Рублёва». Она мне моментально в ответ: «А какой корт вы хотите на выбор? Какое вам нужно время?» То есть вы понимаете? Если бы я брал корт для фамилий Донской и Карацев, при всём моём уважении к Аслану, он вообще невероятно крутой игрок, был бы вот такой ответ, а Медведев и Австралия — это серьёзно.

То есть все эти приоритеты существуют, не буду обманывать. И, в принципе, на каждом турнире первый сеяный, наверное, какой-то приоритет имеет или какая-то своя местная звезда тоже имеет. И понятное дело, он будет тренироваться тогда, когда захочет. Они оставляют эти окна. Однако чтобы в условном Шанхае они сидели и думали, как в следующем году им надо замедлить корт, чтобы Синнер и Алькарас сыграли в финале, наверняка такого нет. Может, что-то и делают, но не для конкретных двух людей, — сказал Донской в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.