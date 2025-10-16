Скидки
Каспер Рууд оценил выход в четвертьфинал турнира АТР-250 в Стокгольме

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал выход в четвертьфинал турнира АТР-250 в Стокгольме (Швеция). В 1/8 финала он обыграл хорвата Марина Чилича (92-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Стокгольм. 2-й круг
15 октября 2025, среда. 19:55 МСК
Марин Чилич
92
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4
7 7 		6
         
Каспер Рууд
12
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«Это был хороший матч, я очень доволен. Марин — отличный игрок, очень агрессивный. Он начал лучше меня, поэтому я просто пытался вернуть свою форму и ритм игры. Я действительно рад победе», — приводит слова Рууда пресс-служба ATP.

В четвертьфинале турнира в Стокгольме Каспер Рууд сразится с американским теннисистом Себастьяном Кордой. Действующим чемпионом турнира в Стокгольме является американский теннисист Томми Пол.

