Каспер Рууд оценил выход в четвертьфинал турнира АТР-250 в Стокгольме
12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал выход в четвертьфинал турнира АТР-250 в Стокгольме (Швеция). В 1/8 финала он обыграл хорвата Марина Чилича (92-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 6:4.
Стокгольм. 2-й круг
15 октября 2025, среда. 19:55 МСК
92
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
12
Каспер Рууд
К. Рууд
«Это был хороший матч, я очень доволен. Марин — отличный игрок, очень агрессивный. Он начал лучше меня, поэтому я просто пытался вернуть свою форму и ритм игры. Я действительно рад победе», — приводит слова Рууда пресс-служба ATP.
В четвертьфинале турнира в Стокгольме Каспер Рууд сразится с американским теннисистом Себастьяном Кордой. Действующим чемпионом турнира в Стокгольме является американский теннисист Томми Пол.
