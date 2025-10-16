Скидки
Теннис

Фриц — о предстоящем матче с Алькарасом: нужно показывать абсолютно лучший теннис

Фриц — о предстоящем матче с Алькарасом: нужно показывать абсолютно лучший теннис
Комментарии

Финалист US Open — 2024, четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча выставочного турнира Six Kings Slam с первым номером рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом.

Six Kings Slam. 1/2 финала
16 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

– Каково это — играть против Карлоса Алькараса?
– Это очень физически тяжело. Это сложно. Я знаю, что мне нужно показывать абсолютно лучший теннис, чтобы хотя бы удержаться на уровне Карлоса. Он заставляет бороться изо всех сил, просто чтобы не отставать от его темпа и уровня игры, – сказал Фриц на корте после матча с Александром Зверевым.

Фриц в седьмой раз подряд одержал победу над немцем Александром Зверевым, одолев его со счётом 6:3, 6:4.

Александр Зверев седьмой раз подряд проиграл Тейлору Фрицу
