Фриц — о предстоящем матче с Алькарасом: нужно показывать абсолютно лучший теннис
Финалист US Open — 2024, четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча выставочного турнира Six Kings Slam с первым номером рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом.
– Каково это — играть против Карлоса Алькараса?
– Это очень физически тяжело. Это сложно. Я знаю, что мне нужно показывать абсолютно лучший теннис, чтобы хотя бы удержаться на уровне Карлоса. Он заставляет бороться изо всех сил, просто чтобы не отставать от его темпа и уровня игры, – сказал Фриц на корте после матча с Александром Зверевым.
Фриц в седьмой раз подряд одержал победу над немцем Александром Зверевым, одолев его со счётом 6:3, 6:4.
