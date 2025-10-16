Алькарас — о возможном рекорде по титулам на ТБШ: надеюсь, смогу держать темп

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о том, сможет ли он приблизиться к количеству титулов на турнирах «Большого шлема» к «Большой тройке», к которой относят серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера, если учитывать, что по темпам завоевания титулов на мэйджорах он идёт на 20 и более чемпионских трофеев за карьеру.

— У вас уже шесть титулов «Большого шлема» в 22 года — больше, чем у Джоковича, Надаля или Федерера в их возрасте. Вы идёте на темп к 20 и более.

— Если смотреть на это в перспективе 10 лет — да, средняя статистика хорошая. Но я ничего не принимаю как должное. Каждый сезон — новый вызов, появляются новые игроки, становится сложнее. Надеюсь, смогу держать темп, однако в теннисе важно каждый год выкладываться на максимум — это самое трудное, – приводит слова Алькараса Marca.